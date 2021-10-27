Зірка "Паперового дому" Педро Алонсо, більш відомий як Берлін в серіалі, опублікував нові кадри з майбутніх серій останнього сезону і розбурхав мережу.

Педро Алонсо отримав акторську освіту в Королівській школі драматичного мистецтва, також навчався в театрі де ла Данза. Чоловік захоплювався іграми в театральних постановках і нерідко займався викладанням. Алонсо грає в провідних театрах Каталонії і займається викладанням.

Актор веде мікроблог в Instagram, в якому публікує знімки з фотосесій, власні малюнки і повсякденні фотографії. Цього разу чоловік розбурхав кадрами з останнього сезону.

"Схоже, скоро поїздка Берліна підійде до кінця. Але мій рух, рух і всіх вас, хто складає рух під назвою опір, тільки почалося. Історія закінчується, опір триває", - написав актор.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на побачене:

"Історія 🔥; прекрасний образ👏; тобі подобається Палермо; не можу повірити, що скоро кінець; це розбиває серце, не можу дочекатися; Індійські фанати Берліна; приголомшливо ❤; Берлінські фанати вразили ❤️; мені буде його не вистачати, ці емоції..."»

Раніше 32-річна актриса "Токіо" з серіалу опублікувала у себе в Instagram кадри, зроблені під час зйомок зворушливого епізоду останнього сезону, в якому її героїня Токіо проводила час зі своїм коханим Ріо. На фото парочка обіймалася, дивилася на зірки і танцювала.

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