23 жовтня відбулася прем'єра нового сезону шоу "Маска", в якому представили нових персонажів - українці разом із зірковими детективами ламають голову, хто ж ховається в костюмі того чи іншого персонажа.

Зірковими детективами, як і в першому сезоні, стали Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова і Настя Каменських, повідомляє Politeka.net.

У першому випуску розсекретили героїню Баян, нею виявилася актриса Інна Білокінь - знаменита "мама" Вєрки Сердючки.

Зараз перед глядачами і детективами стоїть завдання розкрити особистості інших персонажів. В офіційній групі шоу "Маска" опублікували фото Горили, в мережі почалися суперечки, хто же ховається в костюмі.

"Хто сховався під маскою Горили? 🤔

Глядачі вважають, що обюразі можуть бути Дмитро Танкович @tankovichd, Юрій Ткач @yuriy_tkach, Потап @realpotap або Віктор Павлік @viktorpavlik. Як ви думаєте, хто вгадав? Діліться в коментарях", - написали автори поста.

Більшість ставили одиницю під записом, а також писали інші коментарі:

"Шо в масці, шо без маски-ПТП😂 😂 😂 😂"," класне шоу, завжди дивлюся, ржу😂 😂 з журі. Ще не чули ж як співає Горила)))", "Полякова знову кричатиме "Сандулеса". Якщо експерти займаються фігнею, не вгадують, а чекають коли і так маску знімуть, то чого там думати".

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