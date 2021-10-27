Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про своє ставлення до подорожей і зізналася, що зараз не відчуває комфорту там, де живе.

Як пише Politeka.net, 26-річна дружина 55-річного артиста поділилася своїми роздумами в Instagram. Репяхова працює концертним директором свого чоловіка, тому багато роз'їжджає з ним по країні. Крім того, останнім часом дівчина стала часто їздити за кордон – з чоловіком і без.

У своєму пості Репяхова докладніше розповіла про те, що означають для неї подорожі.

"Колись мені сказали, що я часто подорожую через те, що у мене немає відчуття вдома. Може це і так. Можливо, коли я відчую комфорт там, де живу, перестану весь час кудись їхати. А може це вже звичка після тривалих гастролей?!) Але я точно люблю свою роботу за те, що можу перебувати в будь - якій точці України і навіть світу", - написала дружина Павлика.

Вона додала, що вже задумалася про нову поїздку.

Популярні новини зараз

Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"

"Мене відмажуть і я житиму за кордоном": перші слова мажора, який влаштував ДТП у Харкові

Ольга Харлан вразила Дікусара особистим подарунком і не прогадала: "Я бачила, як він загорівся"

Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала підрослу дочку, рідкісне фото: "Дівчата, ви красуні"

"Таємна дружина" Винника в екстра-коротких шортах показала, як потрібно виглядати в 47 років: "Які ніжки"
Показати ще

Свій пост Катерина супроводила знімком, зробленим у Львові.

Варто відзначити, що зараз Павлик, його молода дружина і їх маленький син Михайло живуть на орендованій квартирі. Про це Репяхова розповідала під час їх публічного конфлікту з колишньою дружиною співака, яка звинуватила Павлика в тому, що той виселяє її з квартири, за яку він продовжує виплачувати кредит.

Віктор Павлік, Лора Созаєва, лариса, Катерина репяхова

Нагадаємо, нова дружина Віктора Павлика показала, якими вони були до початку роману.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлик після конфлікту з екс-дружиною зворушив кадрами з маленьким сином на руках.

Також Politeka писала, що екс-дружина Павлика в розпал конфлікту несподівано звернулася до колишнього чоловіка.