Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про своє ставлення до подорожей і зізналася, що зараз не відчуває комфорту там, де живе.

Як пише Politeka.net, 26-річна дружина 55-річного артиста поділилася своїми роздумами в Instagram. Репяхова працює концертним директором свого чоловіка, тому багато роз'їжджає з ним по країні. Крім того, останнім часом дівчина стала часто їздити за кордон – з чоловіком і без.

У своєму пості Репяхова докладніше розповіла про те, що означають для неї подорожі.

"Колись мені сказали, що я часто подорожую через те, що у мене немає відчуття вдома. Може це і так. Можливо, коли я відчую комфорт там, де живу, перестану весь час кудись їхати. А може це вже звичка після тривалих гастролей?!) Але я точно люблю свою роботу за те, що можу перебувати в будь - якій точці України і навіть світу", - написала дружина Павлика.

Вона додала, що вже задумалася про нову поїздку.

Свій пост Катерина супроводила знімком, зробленим у Львові.

Варто відзначити, що зараз Павлик, його молода дружина і їх маленький син Михайло живуть на орендованій квартирі. Про це Репяхова розповідала під час їх публічного конфлікту з колишньою дружиною співака, яка звинуватила Павлика в тому, що той виселяє її з квартири, за яку він продовжує виплачувати кредит.

Нагадаємо, нова дружина Віктора Павлика показала, якими вони були до початку роману.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлик після конфлікту з екс-дружиною зворушив кадрами з маленьким сином на руках.

Також Politeka писала, що екс-дружина Павлика в розпал конфлікту несподівано звернулася до колишнього чоловіка.