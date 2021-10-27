Відома українська співачка, екс-солістка ВІА Гри і переможниця минулого сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос приміряла розкішні образи і поділилася ефектними фото.

Як пише Politeka.net, співачка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому Санта показала себе в різних дизайнерських нарядах.

На одному зі знімків співачка була одягнена в блискучу міні-сукню із зав'язками з боків і стильну чорну дублянку з обробкою білим хутром. У такому вбранні глядачі змогли повною мірою оцінити красу довгих і струнких ніжок зірки.

Ще один образ зірки виявився швидше вечірнім. На ній було довге чорне плаття з відкритими плечима і оригінальним вирізом на грудях. Ще один глибокий розріз до самого стегна красувався на спідниці співачки.

"Як мені здається, для того щоб сяяти і бути чарівною не потрібен привід і сезонні обмеження", - написала Дімопулос.

Шанувальники Санти бурхливо відреагували на її пост.

"Ви дуже красива", "всі образи шикарні", "останній образ вогонь", "нереальна", "ідеальна SANTA!!! Ідеальні образи", "вам все до лиця", "Бомба! Просто немає слів!",- пишуть люди.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос показала підрослого красеня-сина від Джеджули.

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос показала своїх дітей від різних чоловіків.

Також Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос схвилювала пікантними кадрами у ванній.