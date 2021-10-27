Відомий ресторатор і суддя шоу «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво під час відпочинку на Мальдівах розговорився про свої стосунки з жінками.

Як пише Politeka.net, Ектор поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому шеф-кухар поділився своєю думкою про дружбу між чоловіком і жінкою.

Спочатку Хіменес-Браво згадав про невдалий службовий роман, який закрутився у нього під час роботи на Мальдівах 10 років тому. Тоді у нього були короткі стосунки з колегою, після яких вони розлучилися, але продовжували жити на крихітному острові.

"Було дико дискомфортно, ми бачити один одного кожен день. Довелося вчитися комунікувати заново", - розповів Ектор.

Він також зізнався, що його дружба з дівчатами в минулому завжди переростала в романтичні стосунки.

"Раніше я не вмів дружити з жінками-це закінчувалося інтимом. Але в цьому немає нічого поганого - з моєю дівчиною у мене теж все починалося з дружба, і це запорука міцний відносин", - вважає шоумен.

Він також зізнався, що нерідко дівчата перші починали з ним "дружити" з прихованим мотивом: "Часто дівчата заводили дружбу, заздалегідь плануючи зі мною серйозні стосунки. У мене таких планів не було — в результаті ні дружби, ні відносин".

Ектор додав, що зараз для нього цей аспект відносин став простішим.

"Я дружу з многий жінки, з їх сім'ї і це сімейні Дружній відносини. При такому розкладі немає ніяких непорозумінь і незручностей, і дружба працює!",- розповів Хіменес-Браво.

Свій пост він супроводив знімком, на якому позує на яхті в компанії двох дівчат.

Нагадаємо, Хіменес-Браво, який натякнув на участь у "Холостяку", показав, як шикує на Мальдівах.

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