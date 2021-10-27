Популярна українська співачка Тіна Кароль звернулася до своїх шанувальників після того, як її новий кліп потрапив на простори інтернету раніше запланованої дати його релізу.
Виконавиця емоційно відреагували на трапилася з нею неприємність в Instagram, пише Politeka.net.
28 жовтня мала відбутися прем'єра нового кліпу Кароль на пісню «Подвійний рай». Однак, з невідомої причини музичне відео потрапило в мережу ввечері 27 числа.
Співачка звернулася до своїх шанувальників і визнала, що для неї це стало несподіванкою. Кароль попросила фанатів в будь-якому випадку подивитися прем'єру кліпу завтра і підтримати її.
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"Всім привіт! Я знаю, що хтось вже встиг подивитися кліп - він відкрився трохи раніше ... Ну і прекрасно! Значить планета, світ і всесвіт так захотіли. Тепер всі разом радіємо тому, що прем'єра-таки відбулася. У себе прошу або видалити або як...не знаю. Але точно завтра підтримайте прем'єру як ніби ви бачите в перший раз", - попросила співачка.
Вона додала, що її команда планує вжити заходів у зв'язку з тим, що трапилося.
"Якщо чесно, ми здивовані, звичайно ж, трошки і засмучені. Будемо лаятися з YouTube, але як стукати незрозуміло куди", - вимовила Тіна.
У той же час вона підкреслила, що ситуація, що склалася стала «святом музики» і підкреслила, що робить все для своїх шанувальників.
Нагадаємо, Кароль в мрійливому образі розбурхала незвичним виглядом.
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