Популярна українська співачка Тіна Кароль звернулася до своїх шанувальників після того, як її новий кліп потрапив на простори інтернету раніше запланованої дати його релізу.

Виконавиця емоційно відреагували на трапилася з нею неприємність в Instagram, пише Politeka.net.

28 жовтня мала відбутися прем'єра нового кліпу Кароль на пісню «Подвійний рай». Однак, з невідомої причини музичне відео потрапило в мережу ввечері 27 числа.

Співачка звернулася до своїх шанувальників і визнала, що для неї це стало несподіванкою. Кароль попросила фанатів в будь-якому випадку подивитися прем'єру кліпу завтра і підтримати її.

"Всім привіт! Я знаю, що хтось вже встиг подивитися кліп - він відкрився трохи раніше ... Ну і прекрасно! Значить планета, світ і всесвіт так захотіли. Тепер всі разом радіємо тому, що прем'єра-таки відбулася. У себе прошу або видалити або як...не знаю. Але точно завтра підтримайте прем'єру як ніби ви бачите в перший раз", - попросила співачка.

Вона додала, що її команда планує вжити заходів у зв'язку з тим, що трапилося.

"Якщо чесно, ми здивовані, звичайно ж, трошки і засмучені. Будемо лаятися з YouTube, але як стукати незрозуміло куди", - вимовила Тіна.

У той же час вона підкреслила, що ситуація, що склалася стала «святом музики» і підкреслила, що робить все для своїх шанувальників.

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