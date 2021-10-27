Відомий український співак Віктор Павлик показав фото зі своїм маленьким сином на руках, зібравши безліч компліментів і вразивши схожістю.
Як пише Politeka.net, знімки з'явилися на сторінці співака в Instagram.
Як відомо, Віктор Павлік у 2020 році одружився на своєму концертному директорі Катерині Репяховій. У 2021 році 27-річна Репяхова народила чоловікові сина. 15 Жовтня 2021 року дитині подружжя виповнилося 4 місяці.
Відзначимо, Віктор Павлік останнім часом часто ділиться з фоловерами знімками, на яких зображений з маленьким спадкоємцем. На новому фото він притискає до себе малюка, при цьому обидва посміхаються.
"Гарний такий синочок", "такі схожі", "дуже схожі", "копія", "як дві краплі, такі схожі", "найкрасивіші", - засипали співака з дитиною компліментами.
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Відзначимо, що крім Михайла у Віктора Павлика є ще діти-37-річний син Олександр і дочка Христина.
На початку жовтня Репяхова повідомляла, що діти Віктора Павлика від попередніх шлюбів досі не познайомилися зі своїм молодшим братом.
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