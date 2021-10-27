Відомий український співак Віктор Павлик показав фото зі своїм маленьким сином на руках, зібравши безліч компліментів і вразивши схожістю.

Як пише Politeka.net, знімки з'явилися на сторінці співака в Instagram.

Як відомо, Віктор Павлік у 2020 році одружився на своєму концертному директорі Катерині Репяховій. У 2021 році 27-річна Репяхова народила чоловікові сина. 15 Жовтня 2021 року дитині подружжя виповнилося 4 місяці.

Відзначимо, Віктор Павлік останнім часом часто ділиться з фоловерами знімками, на яких зображений з маленьким спадкоємцем. На новому фото він притискає до себе малюка, при цьому обидва посміхаються.

"Гарний такий синочок", "такі схожі", "дуже схожі", "копія", "як дві краплі, такі схожі", "найкрасивіші", - засипали співака з дитиною компліментами.

Відзначимо, що крім Михайла у Віктора Павлика є ще діти-37-річний син Олександр і дочка Христина.

На початку жовтня Репяхова повідомляла, що діти Віктора Павлика від попередніх шлюбів досі не познайомилися зі своїм молодшим братом.

Нагадаємо, екс-дружина Павлика в розпал конфлікту несподівано звернулася до колишнього чоловіка: "Вітя, я..."

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика, вимушена жити в орендованому житлі, зробила зізнання: "Немає відчуття вдома"

Також Politeka писала, що Нова Дружина Віктора Павлика показала, якими вони були до початку роману: "Люди ще не знають..."