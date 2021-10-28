Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася надихаючою історією про стосунки, яку змогла поспостерігати на відпочинку з сім'єю.

Днями знаменитість разом зі своїм чоловіком і сином вирушила на Мальдіви. Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розповіла, що на відпочинку вони помітили незвичайну пару, яка кожен день сидить поруч з ними в ресторані.

Маша розповіла, що це чоловік і жінка у віці, які постійно тримаються за руки, весело сміються і випивають щовечора по пляшці крижаного шампанського.

"Вона не фарбує волосся, при цьому весь час в мейку і мило так, дуже заливисто сміється з кожної його жарти. Він гладить її по руці і посміхається нам світлою і безтурботною посмішкою всякий раз, коли ми зустрічаємося очима", - написала ведуча.

За словами Єфросиніної, вони з її чоловіком Тимуром вирішили, що теж хочуть бути такою романтичною парочкою, проте все відразу ж пішло не так через помилку їхнього сина.

"Ми з Тимуром вирішили, що теж хочемо бути такими легкими. Вирішили зробити до цього перший крок, як Саня розбив склянку з соком, впустив тарілку і забруднився соусом з страви, якого ми чекали годину. Так і бути, подумали ми, почнемо бути легкими з завтрашнього дня", - підсумувала зірка.

Вона поділилася атмосферними фото, зробленими на тлі Мальдівських пейзажів. На знімках Єфросиніна позує в обнімку з чоловіком. Ведуча уточнила, що фотографії зроблені їхнім сином.

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