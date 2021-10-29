Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка розповіла про свій відпочинок у відомому готелі, вирішила влаштувати там фотосесію і спеціально вибрала відразу кілька цікавих образів.

Даша не захоплюється одними піснями, вона також пробує себе в ролі діджея, моделі і іноді актриси. Астаф'євої також подобається співпрацювати з косметичними брендами, тому вона часто знімається в рекламних роликах для них.

Нещодавно Даша розповіла, що була вражена видом готелю, в якій їй вдалося побувати. Разом з фотографом Даша вирішила показати не тільки модні луки, а й саму красу місця, де вони опинилися.

У сукнях зі значним декольте і в скромному вбранні з закритим верхом Астаф'єва змогла виглядати однаково привабливо, так як як вона активно займається собою і її фігурі можуть позаздрити багато.

Виконавиця, як відомо, вже не перший рік працює моделлю, а не тільки співачкою. За цей час Даша отримала багато досвіду і прославилася також за кілька своїх унікальних фотосетів. Встигла побувати Астаф'єва і в ролі актриси, тому перед камерою відчуває себе абсолютно впевнено і спокійно.

На нових кадрах в коротенькій сукні Астаф'євої вдалося показати, як вона схудла за час останніх тренувань і змінилася в цілому.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.