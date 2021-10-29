"Ти дуже сильна людина"

Співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка гурту" Время и Стекло", поділилася особистим досвідом, закликавши українок наслідувати її приклад.

31-річна артистка нещодавно зізналася, що чотири роки тому перенесла операцію з видалення пухлини в грудях. У неї була доброякісна фіброаденома молочної залози. У День без бюстгальтера Дорофєєва зважилася показати шрам на своєму тілі, що залишився після операції, і який до цього вона всіляко приховувала - за допомогою тонального кремі та одягу.

Пізніше в програмі" Зірковий шлях " Дорофєєва поділилася подробицями (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

"Я ж інфлюенсер (той, хто має "вплив" в соціальних мережах — Користувач, у якого велика і лояльна аудиторія, - ред.), я подумала, що нарешті потрібно правильно використовувати це слово. Мені захотілося, щоб дівчатка прийшли на щорічне обстеження, тому що обов'язково потрібно раз на рік перевіряти груди", - Надя закликала українок відвідати мамографа.

Співачка розповіла, як виявила у себе пухлину.

"У мене помітив мій чоловік (співак Володимир Дантес, - ред.), він просто намацав у грудях якусь освіту і сказав: "у тебе якийсь кулька в грудях, твердий" і відправив мене в лікарню".

За словами Наді, фіброаденому видаляють, щоб вона не стала злоякісною.

Користувачі підтримали співачку:

"🤍як прекрасно що ви ділитеся таким 🙏 🤍прекрасна Надя🤍"

"Надя, дякую, що поділилася з нами і розповіла, це правда важливо стежити і перевіряти ❤️"

"Як круто, що змогли це прийняти і розповісти про це🥺 💗"

"Надь, ти дуже сильна людина💔 🔥"

"Ми любимо тебе будь😍❤️"

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