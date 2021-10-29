Змагання було не і простих

В Україні з 2011 року йде шоу "Майстер Шеф", де кухарі-початківці змагаються, хто з них найкращий, для цього учасникам придумують складні завдання.

На екрани вийшов новий сезон, де учасники показують свої таланти і мріють перемогти, повідомляє Politeka.net.

Завдання придумуються найскладніші, зокрема в новому випуску відбулася рекордна битва чорних фартухів.

"Учасники готували вареники. Вся складність полягала в начинці, адже вона повинна була ідеально відображати смак відомого блюда. Наприклад, вареник зі смаком борщу. Складний, але цікавий експеримент.

А ти любиш експерименти на кухні? 😜 ",- йдеться в пості офіційної групи шоу в Instagram.

За 40 хвилин пост отримав сотні лайків і трохи коментарів.

"Ну, звичайно, найкраще Моє фото😆", "🔥🔥🔥", "Влад🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, аматори в чорних фартухах дуже добре впоралися із завданням. Саме тому в 10 випуску шоу «МастерШеф»-11 проект не покинув ніхто.

Примітно, що на приготування вареників судді дали любителям півтори години. Спочатку вареники спробували учасники в білих фартухах, а потім професійне журі, в тому числі ресторатор Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, учасник "майстер Шеф" влаштував гучну істерику на головній кухні країни

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