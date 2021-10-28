Женя Кот, відомий український хореограф і учасник "Танців з зірками", який нині є суддею "Україна має талант", збентежив свіжим відео.
33-річний танцюрист зробив новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав, як з "гопника" перетворився на аристократа, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Спочатку Кот позував у шкіряній куртці і кепці-восьмиклінці, як у героїв серіалу "Гострі козирки". Потім він різко "переодягнувся" у фрак - змінився не тільки наряд, але й поведінка Жені і навіть його погляд.
"Чекаю ваші 🔥 в коментарях, якщо сподобалося перевтілення!", - танцюрист попросив оцінити його експеримент.
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
Потужний вибух струсонув Київщину, розпорошилася алюмінієва пудра: чи загрожує це здоров'ю
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська розтанула в руках міцного чоловіка, в мережі розкрили його ім'я: "Мій..."
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
Новий сезон "Майстер Шеф", бунт в Мережі набирає обертів: "Неможливо дивитися!"
Користувачі кинулися коментувати побачене. Більшість відзначили, що Жені Коту дуже пасує аристократичний стиль. А ось в першому образі його порівняли з актором Томом Харді.
"Як тобі підходить одяг того часу, ммммм 🙈може, ти в іншому житті був графом якимось🤔яка стать🔥"
"Красунчик🔥"
"Дуже сподобалося! Вам личить таке перевтілення!🔥👏"
"Жень, вау 🔥"
"Євген! Ви у всіх образах шикарний чоловік"
"Був Іваном, а став паном! Шикарне перевтілення!"
"Мені здається, ти народився не в тому столітті😍 😍 😍"
"У першому образі, дуже схожий з Томом Харді👍"
Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Кот з дружиною здивували зовнішнім виглядом в лякаючих образах:" як вам парочка?"
А ще Politeka писала, суддя "Україна має талант" Женя Кот заінтригував українців виглядом: "нова жертва божевільною Мішиною"
Також Politeka повідомляла, українці ополчилися проти "Україна має талант" через Притулу: "Господи, знову...