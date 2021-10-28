"Був Іваном, а став паном"

Женя Кот, відомий український хореограф і учасник "Танців з зірками", який нині є суддею "Україна має талант", збентежив свіжим відео.

33-річний танцюрист зробив новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав, як з "гопника" перетворився на аристократа, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Спочатку Кот позував у шкіряній куртці і кепці-восьмиклінці, як у героїв серіалу "Гострі козирки". Потім він різко "переодягнувся" у фрак - змінився не тільки наряд, але й поведінка Жені і навіть його погляд.

"Чекаю ваші 🔥 в коментарях, якщо сподобалося перевтілення!", - танцюрист попросив оцінити його експеримент.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Більшість відзначили, що Жені Коту дуже пасує аристократичний стиль. А ось в першому образі його порівняли з актором Томом Харді.

"Як тобі підходить одяг того часу, ммммм 🙈може, ти в іншому житті був графом якимось🤔яка стать🔥"

"Красунчик🔥"

"Дуже сподобалося! Вам личить таке перевтілення!🔥👏"

"Жень, вау 🔥"

"Євген! Ви у всіх образах шикарний чоловік"

"Був Іваном, а став паном! Шикарне перевтілення!"

"Мені здається, ти народився не в тому столітті😍 😍 😍"

"У першому образі, дуже схожий з Томом Харді👍"

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