Українська співачка Оля Полякова з продюсером і популярним виконавцем Дзідзьо (Михайло Хома) прямо на прощальному концерті "Королева ночі" презентувала нову спільну пісню.

Відома співачка кілька днів тому дала концерт у Палаці спорту вже традиційно в той же день, що і щороку. Через карантин в минулому році артистці довелося відкласти свої плани, але в цьому вона все одно провела виступ.

Привітати зірку приїхали багато колег і співаків. А співак Дзідьзо навіть вийшов на сцену разом з Поляковою і виконав їх нову пісню «щасливі люди», яку вони хотіли презентувати саме так.

Багато хто звернув увагу також на привітання чоловіка з приводу завершення програми «королеви ночі». Справа в тому, що Полякова закриває даний формат шоу, щоб почати виступати в новому стилі. Михайло Хома прийшов на сцену до Полякової з величезним букетом, чим зворушив її.

Як зізнавалася Полякова в інтерв'ю, вони з Михайлом Хомою дуже здружилися під час зйомок. Зірки вже встигли знятися в декількох фільмах, а також разом сидять за столом детективів на популярному шоу «Маска». Крім цього, разом з Виконавцем артистка записала дует, вперше заспівавши українською мовою.

У своєму Instagram Дзідзьо поділився фото, зробленим за лаштунками концерту.

Нагадаємо, що Полякову після зухвалого експерименту не визнали:»Думала, це Собчак".

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