Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова нарвалася на критику в мережі за свої висловлювання про людей з нетрадиційною орієнтацією.
Відомий український хореограф, після розбірок з Melovin'ом на шоу "Танці зі зірками", здивувала публіку, висловившись про людей з нетрадиційною орієнтацією, пише Politeka.net.
Ілона Гвоздьова в інтерв'ю ведучій Наталії Влащенко заявила, що зараз з'явилася мода і престиж на те, щоб любити людей своєї статі.
Крім того, хореограф вважає, "нетрадиційну" любов хворобою.
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"Це просто психічно нездорові люди, і неважливо в танцях вони, або в якихось інших професіях. Це люди, у яких була якась травма у дитинстві, пов'язана чи то з матір'ю, чи то з жінкою, чи то з першою жінкою", - поділилася Ілона.
У мережі на зірку обрушився шквал критики за такі висловлювання.
"Доморощений психолог міркує про г**в😂 😂 😂 😂 Ілона, Очнись!!!! Таку тупість нести треба ще вміти", "у тебе психічна травма", " Ілоно, це дно! Це кам'яний вік, якому не місце в 21 столітті. Це махрова гомофобія! ", "Скажіть, будь ласка, у вас є диплом психотерапевта, що дозволяє ставити людям діагнози на кшталт "психічно хворий"???",- написали користувачі Мережі.
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