Співачка показала себе у всій красі

Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, вразила виглядом в червоному образі, і звернулася до українців з цікавою пропозицією.

Популярна артистка вирішила взяти участь у шоу "Танці з зірками" , щоб довести - вона може бути різною, повідомляє Politeka.net.

До кінця шоу залишилося всього п'ять ефірів, і зірка наближається до фіналу, завдяки активній підтримці глядачів. У своєму Instagram артистка розповідає про проект, і цього разу звернулася до українців з пропозицією прийти на зйомки. Співачка пообіцяла, що дасть квитки.

"Знаєте, що завдяки вашій підтримці я продовжую запеклу боротьбу", - написала співачка.

Примітно, що схудла Зарицька підкріпила запис знімком, на якому позувала у червоному вбранні з прозорими вставками. Особливо виділися красиві великі очі.

За півгодини пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Пані Зарицька 😍🤩🔥❤ ", "Сашенька❤️ ", "красуня❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " 😍 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олександра Зарицька розповіла, що під час зйомки в шоу закрутила роман з хлопцем. За словами дівчини, стосунки у неї зав'язалися зовсім недавно, і тому вона їх дуже береже.

На жаль, через репетиції для проекту закохані рідко бачаться, але солістка KAZKA знаходить слова, щоб заспокоїти хлопця.

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