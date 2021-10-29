Відомий телеведучий і шоумен Юрій Горбунов засвітився в компанії найвідоміших українських актрис українського шоу-бізнесу, здивувавши несподіваною роллю.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Горбунова з'явилося атмосферне фото, зроблене в гримерці. На фото позував зірковий склад вистави "Два анекдоти на вечерю". Поруч з Горбуновим, який здивував своїм талантом ще й театрального актора, позувала актриса і телеведуча Лілія Ребрик, Ольга Сумська зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, а також відомий український актор Олексій Вертинський. Всі вони разом зіграли у виставі, яка відбулася в Києві.

Відзначимо, що 51-річний Горбунов останнім часом вирішив вийти за рамки своєї кар'єри ведучого. Він пробує себе в якості актора, а також є продюсером успішних українських фільмів, в які кличе зніматися самих іменитих зірок. При цьому зовсім недавно шоумен вдруге став батьком. Його дружина, телеведуча Катя Осадча народила йому другого сина.

Нагадаємо, що Ольга Сумська після відпустки вирішила змінити імідж: фото.

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