Зірка "Квартал 95", український актор Юрій Ткач показав, як проводить вільний час з коханою дружиною і донькою, не забувши при цьому розвеселити своїх шанувальників.

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося фото величезного дивана, на якому він позував з сім'єю. Диван виявився настільки величезним, що Ткачі виглядали на ньому зовсім маленькими.

"Взяв собі диван-малосімейку", - жартівливо підписав фото артист.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів улюбленому зоряному сімейству. Не обійшлося і без жартів у відповідь на кумедне фото.

"Шикарний вибір!", "Розмір, що потрібно", "Ого, де таке взяти", "Та вам ще рости і рости для цього дивана. У плані кількості членів сім'ї", «Юрій, необхідно до такого дивана збільшувати сім'ю», "Ох, на такому дивані купа родичів поміститися", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Юрій Ткач дуже багато часу проводить зі своєю сім'єю. Дружина і дочка часто їздять з ним на зйомки.

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Як повідомляла Politeka, Ткач влаштував екстремальні розваги з дружиною і донькою: «надають особливого шарму».

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