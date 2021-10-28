Нова "Міс Україна Всесвіт", екс-учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях вразила ефектним макіяжем і неймовірним образом.

Як пише Politeka.net, в Instagram у 27-річної дніпрянки, чия перемога в конкурсі краси викликала хвилю обурення в мережі, з'явилося нове фото, яке вразило її шанувальників. На знімку дівчина постала з ефектним макіяжем, який підкреслив її незвичайні очі.

"Мрію виділити собі пару днів вихідних і виїхати пити водичку, дихати лісом, любити життя без суєти і вечорами ходити в лазню. А поки тільки зйомки, зйомки, зйомки", - підписала фото Анна.

У коментарях дівчині залишили багато приємних компліментів. Деякі порівняли її з діснеївською принцесою.

"Ох і очі", «ти прямо принцеса», «ефектний образ», «схожа на принцесу з діснеївського мультфільму», «Ох, як пасує ця сукня», «Неймовірна», "найкрасивіша", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в грудні Анна Неплях представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2021", який пройде в Ізраїлі.

Нагадаємо, що Онуфрійчук відповіла на негатив через переможницю "Міс Україна-Всесвіт".

Як повідомляла Politeka, Анна Неплях похвалилася одягом, як у принцеси Діани: "Я розкішна".

Також Politeka писала, що перемога екс-учасниці "Холостяка" в "Міс Україна Всесвіт" викликала скандал.