Відомий хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" і герой першого сезону "Холостяка" Макс Чмерковський не витримав холодної погоди і поскаржився на самопочуття через зміну клімату.
Макс Чмерковський іммігрував до США в 1994 році, де почав активно працювати. Там він став зіркою американської версії»Танців з зірками". В Україні ж Макса запам'ятали після участі в проекті»Холостяк".
Цього року чоловік став одним із суддів танцювального проекту, тому живе на дві країни, щоб встигати бачитися з сином і дружиною. Причому через зміну клімату Чмерковському доводиться несолодко-він не звик до звичної осінньої погоди і здивувався тому, як це можна витримати:
"Україна, як ви живете в цьому холоді, мені навіть не хочеться виходити на вулицю! Чим ви займаєтеся, якщо є вільний час, а на вулиці холодно?» - написав Чмерковський під вуличним фото.
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Раньше в Instagram 41-річний Чмерковський опублікував фото і Відео зі спортивного залу. Незважаючи на те, що чоловік займається танцями, він також приділяє час силовим тренуванням, щоб тримати своє тіло в ідеальній формі.
Чмерковський зняв відео в роздягальні, зазначивши, що неймовірно радий тому, що нарешті дістався до тренажерного залу. Він показав, як займається зі штангою, робить вправи на прес, а також не забуває про розтяжку.
Нагадаємо, що Чмерковський показав красуню-дружину, від якої втік: "ось і приїжджає...".
Як повідомляла Politeka, дружина Чмерковського розповіла, чим українські "Танці з зірками" крутіші за американські.
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