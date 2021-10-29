Відома телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на страшну трагедію, яка сталася на знімальному майданчику фільму "Ржавчина", де була застрелена оператор Галина Хатчінс.

Як передає Politeka.net, нещодавно стало відомо, що на знімальному майданчику фільму "Ржавчина", популярний актор Алек Болдуін вистрілив в оператора Галину Хатчінс, після чого вона померла.

Відомий режисер Олександр Роднянський прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці в Instagram. Він вважає, що важко повірити в те, що це сталося випадково.

"Я не можу перестати думати про жахливу трагедію, що сталася на знімальному майданчику фільму «Ржавчина».

⠀

Складно уявити собі, що відчуває актор Алек Болдуін, випадково (!) застрелив оператора Галину Хатчінс. Помічник режисера, що дав Болдуїну зброю, заряджену бойовим (!!) патроном, сказав, що воно не заряджене...

⠀

У неї залишилися чоловік і восьмирічний син...На згадку про Галину Хатчінс, Американський інститут кіно заснував стипендію її імені, яка «буде підтримувати початківців жінок-операторів».

⠀

Як же сумно...",- висловився Олександр Роднянський.

Леся Нікітюк не змогла залишитися вбік і відреагувала на цю трагедію: "Боже, це так страшно. Мене так зворушила ця подія".

Нагадаємо, загиблій Галині Хатчінс було 42 роки. Вона народилася в Україні в родині військового. А дитинство провела за Полярним колом. У Галини залишився чоловік Метью Гатчінс і маленький син Андрос, якого вона народила у 2013 році.

Раніше повідомлялося, Алек Болдуін застрелив українку: режисер зважився розповісти, що сталося насправді

Також, "На зльоті, в 42!": подруга застреленої Болдуїном Українки розповіла, якою вона була

Politeka розповідала, Алек Болдуін застрелив українку на зйомках, розкрилися нові подробиці трагедії: "Ну так підстава ж"