Герцогиня Кембриджська, дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон, приміряла вбрання, які порівняли з образами принцеси Діани - кадри говорять самі за себе.

Дружина принца Вільяма, мати якого принцеса Діана, шанує її пам'ять, передає Politeka.net. Відомо, що до загибелі герцогиню Уельську обожнював весь світ. Вона завжди була прямолінійна і добросердечна.

Крім цього, принцеса Діана перша, хто дозволив собі вольності з королівським дрес-кодом, вона носила біжутерію і ввела в моду багатьох місцевих дизайнерів.

Знахідки в гардеробі герцогині Уельської беруть на озброєння досі, а, по всій видимості, частіше за всіх - Кейт Міддлтон. Таким чином, дружина принца Вільяма прекрасно віддає данину поваги принцесі Діані і заодно хоче сподобатися британській публіці.

У мережі підловили герцогиню Кембриджську на надмірному копіюванні принцеси.

"Перша і єдина Діана Спенсер", " Діана назавжди в моєму серці ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️", "Діана більш елегантна", " обидві леді красиві! Діана була б так горда Кейт!". "Люди весь час говорять, що Кейт копіює Діану. Якщо ви помітили, дизайн класичний, тому він буде дуже схожий на те, що носила Діана", - написали користувачі Мережі.

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