Відома артистка Інна Білокінь, яка грає маму Вєрки Сердючки в шоу-балеті Андрія Данилка поділилася враженнями від участі в шоу "Маска".

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Інна Білокінь, яка багато років грає роль мами Вєрки Сердючки, була розкрита в першому ефірі другого сезону шоу "Маска". У сюжети програми "Зірковий шлях" зірка поділилася враженнями від участі в проекті, а також розповіла чому ледь не зняла свій костюм завчасно.

За словами Інни, вона сама напросилася брати участь в" масці", проте не очікувала, що їй дістанеться костюм Баяна. Але водночас, задоволена цим чином, адже наряд свині або жирафи їй би просто не підійшов.

Білокінь також зазначила, що ледь не зірвала свій Баян завчасно, бурхливо відреагувавши на слова Андрія Данилка, що за її маскою ховається Михайло Поплавський.

"Я думала, з розуму зійду. Це нереально важко. Це дуже важко. Не раджу просто. Андрія Данилка чекала, думала, що ж він буде говорити, ось просто цікаво... Але я була здивована, що він відразу дав таку версію – Поплавського", - поділилася артистка.

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