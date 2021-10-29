Українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка кілька днів тому презентувала нову пісню і після цього поїхала на відпочинок, змогла вразити фігурою під час прогулянки на пляжі.

Кароліна вже давно не розкриває свої секрети краси і не говорить про те, як багато займається. Проте, співачка завжди дивує бездоганним виглядом фігури і вражає підтягнутими формами.

Побувавши нещодавно у відпустці, Кароліна змогла показати кілька модних нарядів на прогулянці, а сьогодні вирішила згадати, як їй було добре під час прогулянки на пляжі. Причому не стала зірка ховатися від камери і навпаки – спокусливо покрутила стегнами.

У простому світлому купальнику на завязочках Лорак пройшлася на березі і хвалилася фігурою після довгих праць. Якщо раніше Кароліна заявляла, що набрала зайвого і була готова голодувати, то тепер співачка схоже повернула прес назад.

Також 43-річна зірка повідомила у себе в Instagram про свою нову роботу. Артистка опублікувала фото, на якому постала в пікантному боді, засвітивши свої неймовірно стрункі ніжки.

"Мій новий альбом - про сильну і одночасно слабку, про перемагає і переможеної. Адже сила любові дарує нашій душі фарби, які дозволяють по-справжньому відчувати життя. Адже любити-значить жити. Яку пісню чекаєте?",- звернулася Лорак до шанувальників.

Нагадаємо, що Ані Лорак розповіла про пережиту зраду: "бідна".

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак з животом напоказ здивувала видом на прогулянці:"а всередині любов і біль".

A ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак збентежила виглядом в чорному топіку і засвітила тату під час прогулянки: кадри.