Дружина відомого телеведучого "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина поскаржилася на нові правила в Києві.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більш як 10 років, і у них вже троє дітей.

Так, цього разу Христина Решетник опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі дружина Решетника фотографує себе в дзеркалі ліфта з незадоволеним обличчям. Під фото вона вирішила висловитися з приводу карантину, який ввели в Києві.

"Тільки що сказали, що весь Київ йде на карантин і всі школи переходять в режим онлайн 😭 Нам пощастило, адже Діма буде вчитися, тому що дошкільнята в список не увійшли.

А ось Іван буде тепер вдома на он-лайні. Але я все одно не розумію, чому спочатку йшла мова - якщо будуть вакциновані 100% (або 85%) працівників, то школи не закриватимуть..А тепер все одно всіх відправляють на онлайн навчання. Якщо що - наші школи були чи не перші вакциновані повністю! Чому ж ми повинні сидіти вдома? Може ви заспокоїте?", - поскаржилася Христина Решетник.

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