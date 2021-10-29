57-річна італійська актриса і модель Моніка Беллуччі блиснула ідеальною фігурою в красивій вечірній сукні - здається, вік над нею не владний.
Відома артистка, незважаючи на вік, досі вважається однією з найпривабливіших жінок у світі, пише Politeka.net. Не дивно, адже виглядає вона просто шикарно.
Примітно, що зірка дякує генетику за хороші дані. Актриса виступає проти пластики і також не сидить на дієті, тому вона завжди при своїх формах.
В одному з інтерв'ю артистка зізналася, що ніколи не відмовить собі в пасті або піці, але якщо все ж потрібно скинути пару кілограм, вона просто урізає собі порції і п'є більше води.
Поповнення в родині Софії Ротару, внучка показала їх з нареченим кучерявого малюка: "Який він лапочка"
Нові симптоми коронавірусу, лікар попередила українців: "На 2-3 день після початку хвороби..."
Улюблениця Ями з "Танців з зірками" показала сина від олігарха-втікача і поділилася одкровенням: "Копія..."
Не стало актора, якого називали королем комедії: "Умів говорити уїдливо"
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Також виглядати привабливо їй допомагає домашній догляд - вона приймає контрастний душ і плаває в басейні чотири рази на тиждень.
Судячи з нового фото в Instagram, артистка дотримується правил, і її фігура залишається ідеальною. Зірка позувала на заході будинку моди Cartier в Дубаї.
"Твоя краса - щось не від світу цього ❤️", "ти моя любов, і красива, як лялька", " шикарна дама, елегантна, красива і чудова дама, витончена і стильна😉 🙂 😁 😁"," ви діамант і просто мила леді", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що 56-річна Беллуччі показала справжню пристрасть, давши спеку з натовпом красенів
Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі полонила видом в рожевій сукні на подіумі
Також Politeka писала, що нев'януча Моніка Беллуччі в ніжному образі показала обличчя без зморшок