57-річна італійська актриса і модель Моніка Беллуччі блиснула ідеальною фігурою в красивій вечірній сукні - здається, вік над нею не владний.

Відома артистка, незважаючи на вік, досі вважається однією з найпривабливіших жінок у світі, пише Politeka.net. Не дивно, адже виглядає вона просто шикарно.

Примітно, що зірка дякує генетику за хороші дані. Актриса виступає проти пластики і також не сидить на дієті, тому вона завжди при своїх формах.

В одному з інтерв'ю артистка зізналася, що ніколи не відмовить собі в пасті або піці, але якщо все ж потрібно скинути пару кілограм, вона просто урізає собі порції і п'є більше води.

Також виглядати привабливо їй допомагає домашній догляд - вона приймає контрастний душ і плаває в басейні чотири рази на тиждень.

Судячи з нового фото в Instagram, артистка дотримується правил, і її фігура залишається ідеальною. Зірка позувала на заході будинку моди Cartier в Дубаї.

"Твоя краса - щось не від світу цього ❤️", "ти моя любов, і красива, як лялька", " шикарна дама, елегантна, красива і чудова дама, витончена і стильна😉 🙂 😁 😁"," ви діамант і просто мила леді", - написали користувачі мережі.

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