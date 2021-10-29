Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала яскраве фото з шопінгу в Португалії, куди вирушила з чоловіком Володимиром Дантесом на відпочинок.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно вразила подробицями операції на грудях, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка похвалилася кадрами з шопінгу в Португалії, куди отруїлася з чоловіком на відпочинок.

На новій фотографії, яку Надя зробила в роздягальні і виклала в сторіс, її можна побачити в стильному образі. Схоже, зірок вирішила приміряти модний картатий піджак, тільки не зрозуміло, курила вона його чи ні. Цей наряд прикрив темну подовжену сорочку, яка оголила стрункі ноги артистки в цікавих теплих чубчиках. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж.

"Я закохалася в піджак, але він стоїть...", - підписала сторіс Дорофєєва, так і не вказавши, чи купила вона його або просто приміряла.

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