Відома українська ведуча Катерина Осадча приміряла яскравий образ для фотосесії в променях осіннього сонця – знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Про це пише Politeka.net. Осадча вирішила порадувати шанувальників новими кадрами, на яких продемонструвала свою любов до стильного одягу.

Ведуча позувала під відкритим небом на тлі прикрашених осіннім листям дерев. Для прогулянки вона вибрала світлі штани, елегантну бежеву блузку і ефектне помаранчеве пальто, яке так і привертає до себе увагу.

Осадча зібрала волосся в акуратну зачіску і вирішила на цей раз обійтися без свого фірмового аксесуара – капелюшки.

"Бабине літо. Жовте листя у всіх інста стани", - підписала атмосферні кадри Катерина і запропонувала підписникам обрати найбільш вдале фото.

Її підписники не змогли пройти повз цю посаду.

"1-е фото дуже миле і душевне! А красиві всі три", "Катя ви чарівна на всіх фотках", "всі чудові", " ви така сонячна. І як можна вибирати з такої краси. Неймовірна" ," ви розумничка", "Катя, ви тут схожа на модернову Мавку з "Лісової пісні", - пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча коротко і ясно відповіла на питання про доньку, Горбунову не сподобається.

Як повідомляла Politeka, Осадча в новому осінньому образі розкрила свої дикі бажання.

Також Politeka писала, що Осадча здивувала розкішними формами після пологів, надівши сукню з вирізом.