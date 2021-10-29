Відомий український співак Віктор Павлик здивував українців архівним знімком, на якому показав, з якою бородою ходив в молодості, нагадавши людям Філіпа Кіркорова.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом у своєму Instagram.

Зараз Віктору Павлику 55 років. В останні роки артист не виділяється епатажною зовнішністю: він стрижеться майже «під нуль» і не носить бороди. Однак, в минулі роки співакові явно була не чужа любов до ефектних образів.

У новому пості Павлик наочно це довів. Він опублікував архівне фото, на якому позував із зачесаним наверх волоссям і тонкою бородою хитромудрої форми. Наряд співака також притягував увагу. На ньому був темний піджак з абстрактним жовтим візерунком.

"Зі святом!",- підписав знімок Павлик.

Його дружина, 27-річна Катерина Репяхова, залишила під фото сміються смайлики.

Підписники артиста також відреагували.

"Яким?", "Оооо...скільки років цій фотці?", "Павлик) Пилип Бедросович", "не те) Наш Віктор Український", "Хелловін) в тему))) молодість - вона така))", "Віктор ви прекрасні!",- пишуть люди.

Нагадавши, солода дружина Віктора Павлика зізналася, як змінилося життя після пологів.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлик не стримав ніжності до маленького сина, який росте його копією.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика, вимушена жити в орендованому житлі, зробила зізнання.