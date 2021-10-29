Відома співачка українського походження Ані Лорак на нових кадрах у своєму Instagram показала шанувальникам, з ким проводить час у ліжку.

Як пише Politeka.net, 42-річна зірка, яка останні роки живе і працює в Росії, поділилася новим кадрами у своїх сторіз.

Як відомо, після розлучення з турецьким підприємцем Муратом Налчаджиоглу Лорак живе удвох з їх маленькою дочкою Софією. Однак, на початку 2021 року в їхній родині сталося поповнення: мама з донькою обзавелися цуценям.

Софія вирішила назвати його Тиша, і з тих пір він часто з'являється на кадрах, які вони з мамою публікують в соцмережах.

Так, на новому відео Лорак показала тішу в своїй спальні. Судячи з усього, співачка ще лежала в ліжку, коли песик вирішив привернути до себе її увагу. Він зворушливо вставав на задні лапки, а передніми спирався на ліжко, ніби "заграючи" з господинею.

Варто відзначити, що Тоша – собака породи мальтіпу. Це наполовину той-пудель і наполовину – мальтійська болонка.

Нагадаємо, Ані Лорак в маленькому купальнику покрутила стегнами і показала "краще".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в модному тренчі вразила видом на прогулянці по елітному району Москви.

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