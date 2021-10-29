Український продюсер, автор пісень і виконавець Потап (Олексій Потапенко) напередодні Хеллоуїна вирішив налякати українців «моторошним» відео, яке зняв разом з сином.

Як пише Politeka.net, новими кадрами артист поділився на своїй сторінці в Тіктоку.

Як відомо, до шлюбу з Настею Каменських Потап був одружений на Ірині Горовій. У пари народився син Андрій, якому зараз вже 13 років. Незважаючи на те, що хлопчик живе з мамою, Потап часто проводить з ним час і ділиться спільними кадрами в соцмережах.

Цього разу батько і син зняли коротке відео, явно натхненне майбутнім Хеллоуїном. Спочатку в кадрі з'явився Андрій. Хлопчик просто стояв посеред кімнати, проте потім посміхнувся, а спеціальний фільтр в цей момент зробив його посмішку каррікатурно-лиходійською, додавши очам хлопчика червоне світіння.

Потім те ж саме сталося і з самим Потапом.

У коментарях шанувальники артиста не змогли промовчати.

"У нього є син?", "Сімейка", "скільки я спала у них є син", "Ооо Містер пропер", "віддай мені свого сина!", "Потап коли Відео з Настею?", "Це його син?", "Волосся по-любому від батька", "а це його і Насті рідний син?", "Пацан красивий", - пишуть люди.

Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова поїхала в Узбекистан і здивувала новими кадрами.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Потапа Горова разом з донькою змусили задуматися українців.

Також Politeka писала, що Потап показав, як проводить час з сином, кадри прогулянки.