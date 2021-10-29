Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про свою дієту і про те, як підтримує себе в хорошій формі.

Як пише Politeka.net, популярний в Україні шоумен колумбійського походження поділився новими сторіз з Мальдів. У них він відповів на питання шанувальниці, яка поцікавилася його дієтою.

Ектор не раз підкреслював, що піклується про свій зовнішній вигляд і, в тому числі, підтримує себе в спортивній формі. У новому відео він розповів, що йому в цьому допомагає.

"Було питання про мою дієту. Моя дієта-це дуже здорова їжа. Немає хліба: тільки горошок, кіноа, рис, гречка. І їжа без жиру. І мінімально-мінімально солодощів, мінімально фруктів", - розповів шеф-кухар.

Він також підкреслив важливість тренувань у своєму житті.

"І, звичайно, кожен день роблю кардіо, спортзал. Я зараз на Мальдівах, але теж йду і роблю кардіо кожен день. Я багато плаваю, багато снорклінгу і дайвінгу...Все це допомагає для хорошого тіла", - розповів Хіменес-Браво.

"Так що, ніякого секрету немає", - додав шоумен у підписі до свого відео.

Нагадаємо, Хіменес-Браво в деталях розповів про свій перший раз на Мальдівах.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" несподівано звернувся до українців, покотивши на Мальдіви.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво заінтригував кадрами зі схожою на нього дитиною.