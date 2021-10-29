Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова здивувала кадрами, на яких поскаржилася на своє фінансове становище.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Тікток. Так, Гвоздьова зняла відео, на якому з сумним виразом обличчя відкриває рот під накладену звукову доріжку.

"Мда...чогось взагалі сьогодні голяк! Як і вчора ... як і поза-вчора", - "поскаржилася" Гвоздьова.

У підписі хореограф пояснила, що мова йде про зарплату.

"Коли подивилася баланс своєї зарплатної картки", - підписала кадри Ілона.

На відео можна помітити, що вона сидить в домашньому халаті на кухні. Танцівниця показала себе як є: без макіяжу і укладання.

Втім, судячи з смайлика, що сміється, зірка не надто серйозна у своїх скаргах.

Відзначимо, що нещодавно Гвоздьова опинилася в центрі скандалу на «Танцях з зірками». Танцівниця не брала участь в цьому сезоні, проте в соцмережах і під час своєї одноразової появи в журі жорстко критикувала співака MELOVIN і його партнерку Лізу Русину.

Згодом Гвоздьова станцювала з ними третьою на одному з ефірів, проте її взаємодія з парою закінчилася ще більшим скандалом, за підсумками якого обидві сторони звинуватили один одного в непрофесіоналізмі.

Нагадаємо, Гвоздьова розповіла про гіркий досвід роботи з Melovin і його партнеркою.

Як повідомляла Politeka, Ілона Гвоздьова поскаржилася українцям на сімейні проблеми.

Також Politeka писала, що скандал на "Танцях з зірками", Melovin отримав нову порцію критики від Гвоздьової.