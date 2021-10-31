Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка днями випустила черговий інтерв'ю з Олею Поляковою, показала себе в абсолютно незвичних і нових образах.

Телеведуча не зациклюється на одному образі і нерідко бере участь в різних проектах, також зірка любить смішити фанатів незручним виглядом, висміюючи класичні образи «для дому». Наприклад, Єфросиніна вже не раз показувала, як іноді можна виглядати вдома, коли банально не хочеться вбиратися.

Цього ж разу в перуці з рудими локонами, банним синім халатом, в темних лосинах і з гетрами Єфросиніна перетворилася на типову домогосподарку, яка до того ще тримає цигарку в руках. А ось образ войовничої піратки зірка підійшов набагато більше

"Че по Лізі? Дивилися? Піратша або пожила потурбування? Урочисто вітаю нас з @moya_provincia з виходом у фінал 🙌 🏻 » - висловилася Єфросиніна.

Шанувальники підтримали:

"Клас🔥; Маша 😂❤️; гримерці Жовтневого палацу ️ ️ рідні місця)) Класне відео👏 😅; агонь👏; Маша, ми любимо вас за вміння показати справжню себе; супер! 😂 ; Супер! Марія, образ з рудим волоссям-просто потрясний! 100 з 10 🔥 Ну як інакше?; Офігенна жінка в будь-якому віці!🔥 ; Рудоволоса жінка-це щось....ха.ха..супер».

Також на своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розповіла, що на відпочинку вони помітили незвичайну пару, яка кожен день сидить поруч з ними в ресторані.

"Вона не фарбує волосся, при цьому весь час в мейку і мило так, дуже заливисто сміється з кожної його жарти. Він гладить її по руці і посміхається нам світлою і безтурботною посмішкою всякий раз, коли ми зустрічаємося очима», - написала ведуча.

Нагадавши, побачення Єфросиніної з коханим ледь не закінчилося трагедією.

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