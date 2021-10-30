Українська співачка Оля Полякова, яка днями презентувала нову пісню з Михайлом Хомою, вирішила відразу після великого концерту відправитися з сім'єю в Сицилію.

Оля Полякова традиційно 26-го числа дала концерт у Палаці спорту зі своєю програмою «Королева ночі», проте цього разу це був останній концерт у такому форматі. Як виявилося, зірка готує інший стиль в новому шоу.

Перед тим, як презентувати напрацювання і приступити до чергових гастролях, зірка вирішила побалувати себе і дітей. Тому вони вирушили в Сицилію, де проводять хороший відпочинок.

Спочатку Полякова поскаржилася на холодну погоду і помітила, що це трохи змінює плани. Однак вже сьогодні вранці їм пощастило опинитися в теплі і тепер вони насолоджуються часом з сім'єю.

У жовтій футболці і зі вспушенным волоссям Полякова прогулялася в квітучому саду і похвалилася, як їй добре у відпустці: «яка краса сьогодні» - сказала Ольга.

Раніше Оля відверто розповіла про те, що вона зробила зі своїми обличчями, щоб подобається собі, якими процедурами користується, і чи вдавалася до пластичних операцій. Поговорили зірки також і про вагу, харчування та обмеження.

"Я роблю ботокс з 23-х років. І показую чому-є у мене вічно напружений м'яз, я роблю ботокс раз на вісім місяців. У мене в особі немає взагалі нічого. Я не роблю нитки, я не роблю мезотерапію через проблеми - а так я б її робила, якщо чесно. Не роблю біоревіталізацію. У мене папули сходять по тижнях, і коли все опухає, це не стає на місце і виходить ще більше зморшок".

Нагадаємо, що Полякову після зухвалого експерименту не визнали:»Думала, це Собчак".

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