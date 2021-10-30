Відома українська співачка і Зірковий детектив шоу "Маска" Настя Каменських не перестає дивувати своїми ефектними нарядами під час нового сезону.

Як пише Politeka.net, перед шоу співачка до дрібниць продумує кожен свій наряд і має приголомшливий вигляд.

У себе в Instagram-акаунті зірковий детектив Настя Каменських анонсувала новий ефір і показала свій оригінальний аутфіт.

Артистка грайливо позує в жовтій міні-сукні по фігурі з об'ємними плечима і довгими рукавами, а також ефектними вирізами в зоні декольте. Свій наряд Настя поєднала з чорними туфлями з гострим носком і на зав'язках.

Зачіска у вигляді високого хвоста і сучасних кольорових пасом у обличчя підкреслила оригінальний силует наряду. І ще один не менш яскравий акцент образу - сміливий макіяж smoky eyes.

"Страшно красиве і як завжди захоплююче шоу @maskaukrainetv 🎭.Сьогодні о 21:00 на @kanalukraina будьте готові разом з нами насолоджуватися виступами наших Масок - горили, Тигра, Робота, Мухомора, Грифона та інших! 😍 І звичайно ж, відгадувати, хто ж ховається за ними. Кожен випуск інтрига і напруження тільки наростають 🔥 це дуже цікаво!",- написала співачка.

Нагадаємо, що Каменських задерла ніжку в тугих лосинах і похвалилася мільйоном

Як повідомляла Politeka, Каменських в образі мафіозі дала зазирнути за лаштунки шоу «Маска»

Також Politeka писала, що Настю Каменських у кардинально новому іміджі "бруталки" ледь впізнали навіть фанати