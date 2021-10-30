У мережі показали нові кадри зі співачкою Надею Дорофєєвою, яка знялася в чуттєвій фотосесії для модного глянцю.
Як пише Politeka.net, чорно-білими фотознімками поділилася продюсер і екс-дружина Потапа Ірина Горова у себе в Instagram.
Дорофєєва з'явиться на сторінках листопадового випуску відомого журналу "Vogue UA", який висвітлює актуальні новини зі світу жіночої моди.
На знімках 31-річна співачка позує у фотостудії в різних нарядах і навіть в одній нижній білизні.
На першому фото на ній надіто чорне міні-плаття, яке повністю обтягнуло худосочную фігуру артистки.
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На другому знімку Надя з'явилася з хвилюючими розпущеними пасмами і в блискучому вбранні з паєтками. Дорофєєва злегка підняла поділ сукні, оголивши стрункі ніжки.
Ще на одному фото співачка попозувала в коротких шортах і жакеті з розкутим вирізом.
На четвертому - Надя зняла піджак, прикривши руками пікантну частину тіла.
На останньому кадрі співачка попозувала в профіль. На ній надіті широкі штани і майка з глибоким декольте.
"Як дивно в тобі поєднується сила, натиск, цілеспрямованість, любов, ніжність, слабкість і зворушливість. Я така щаслива, що можу спостерігати за твоїм зростанням, трансформацією, зміною фарб у творчості, іноді нестримним щастям, а іноді сумом", - підписала Горова.
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