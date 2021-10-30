Відома українська ведуча Катерина Осадча, яка відмовилася від декретної відпустки відразу після пологів третього сина, продовжує дивувати зовнішністю без макіяжу.

Катерина Осадча продовжила зйомки на роботі фактично разу після пологів. І хоча іноді артистка бере вихідні і спеціально влаштовує собі відпочинок, дозволяючи замінити себе на шоу, вона все ж присутня на зйомках досить часто.

Телеведуча також встигла за цей час помандрувати і продовжує при цьому повертати свою форму після народження дитини. На вихідних Катерина нерідко показує, як відпочиває вдома, насолоджується теплою погодою і ніжиться на закритій терасі.

"Кому написати, щоб таку погоду залишили до травня? І на терасі ще літо завдяки квітам " - написала Осадча під ще теплими осінніми фото.

До цього ведуча позувала під відкритим небом на тлі прикрашених осіннім листям дерев. Для прогулянки вона вибрала світлі штани, елегантну бежеву блузку і ефектне помаранчеве пальто, яке так і привертає до себе увагу.

Осадча зібрала волосся в акуратну зачіску і вирішила на цей раз обійтися без свого фірмового аксесуара – капелюшки.

"Бабине літо. Жовте листя у всіх інста стани", - підписала атмосферні кадри Катерина і запропонувала шанувальникам вибрати найвдаліше фото.

Нагадавши, Осадча коротко і ясно відповіла на питання про доньку, Горбунову не сподобається.

Як повідомляла Politeka, Осадча в новому осінньому образі розкрила свої дикі бажання.

Також Politeka писала, що Осадча здивувала розкішними формами після пологів, надівши сукню з вирізом.