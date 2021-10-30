Відома українська ведуча Катерина Осадча, яка відмовилася від декретної відпустки відразу після пологів третього сина, продовжує дивувати зовнішністю без макіяжу.
Катерина Осадча продовжила зйомки на роботі фактично разу після пологів. І хоча іноді артистка бере вихідні і спеціально влаштовує собі відпочинок, дозволяючи замінити себе на шоу, вона все ж присутня на зйомках досить часто.
Телеведуча також встигла за цей час помандрувати і продовжує при цьому повертати свою форму після народження дитини. На вихідних Катерина нерідко показує, як відпочиває вдома, насолоджується теплою погодою і ніжиться на закритій терасі.
"Кому написати, щоб таку погоду залишили до травня? І на терасі ще літо завдяки квітам " - написала Осадча під ще теплими осінніми фото.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
З таксистом розправилися прямо на Майдані після прохання надіти маски: "Ніхто не зупинився допомогти"
Дружина ведучого "Україна має талант" Решетника поділилася неприємною звісткою: "Я не розумію..."
Не стало відомої актриси, її знайшли на підлозі власної квартири: "Було вже занадто пізно"
Подруга "мажора" розповіла, хто перебував за кермом Infiniti: "Люди, думають, що ..."
До цього ведуча позувала під відкритим небом на тлі прикрашених осіннім листям дерев. Для прогулянки вона вибрала світлі штани, елегантну бежеву блузку і ефектне помаранчеве пальто, яке так і привертає до себе увагу.
Осадча зібрала волосся в акуратну зачіску і вирішила на цей раз обійтися без свого фірмового аксесуара – капелюшки.
"Бабине літо. Жовте листя у всіх інста стани", - підписала атмосферні кадри Катерина і запропонувала шанувальникам вибрати найвдаліше фото.
Нагадавши, Осадча коротко і ясно відповіла на питання про доньку, Горбунову не сподобається.
Як повідомляла Politeka, Осадча в новому осінньому образі розкрила свої дикі бажання.
Також Politeka писала, що Осадча здивувала розкішними формами після пологів, надівши сукню з вирізом.