Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, цього разу проявила себе як актриса дубляжу в країні-агресорі.
Так, Кароліна (справжнє ім'я співачки) озвучила головну героїню традиційної новорічної казки в Росії. Про це співачка похвалилася у себе в Instagram, не уточнивши, який саме персонаж заговорить її голосом, пише Politeka.net
Також Ані Лорак встигла повідомити, що на цю роль її запросила Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
"Кожен з нас в дитинстві напевно уявляв себе героєм улюбленої казки💥 Вчора я озвучила головну героїню традиційної новорічної казки від @tatiana_navka ️ ️
Вгадайте, голосом якого персонажа мені пощастило стати в цьому році?",- написала співачка.
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На фото, які розміщені в соцмережах, співачка попозувала перед мікрофоном. Вона була одягнена в короткий чорний топ, джинси із завищеною талією і вільну картату сорочку, яку розстебнула.
Нагадаємо, що Ані Лорак розповіла про пережиту зраду: "бідна".
Раніше Politeka писала, що Ані Лорак з животом напоказ здивувала видом на прогулянці:"а всередині любов і біль".
A ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак збентежила виглядом в чорному топіку і засвітила тату під час прогулянки: кадри.