Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, цього разу проявила себе як актриса дубляжу в країні-агресорі.

Так, Кароліна (справжнє ім'я співачки) озвучила головну героїню традиційної новорічної казки в Росії. Про це співачка похвалилася у себе в Instagram, не уточнивши, який саме персонаж заговорить її голосом, пише Politeka.net

Також Ані Лорак встигла повідомити, що на цю роль її запросила Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Кожен з нас в дитинстві напевно уявляв себе героєм улюбленої казки💥 Вчора я озвучила головну героїню традиційної новорічної казки від @tatiana_navka ️ ️

Вгадайте, голосом якого персонажа мені пощастило стати в цьому році?",- написала співачка.

На фото, які розміщені в соцмережах, співачка попозувала перед мікрофоном. Вона була одягнена в короткий чорний топ, джинси із завищеною талією і вільну картату сорочку, яку розстебнула.

Нагадаємо, що Ані Лорак розповіла про пережиту зраду: "бідна".

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак з животом напоказ здивувала видом на прогулянці:"а всередині любов і біль".

A ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак збентежила виглядом в чорному топіку і засвітила тату під час прогулянки: кадри.