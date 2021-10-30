Юна внучка культової української співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, продемонструвала свою рішучість в стильному образі, вразивши батька і брата.
Як пише Politeka.net, 20-річна Соня, яка працює моделлю і активно веде блог з США, поділилася новим знімком в Instagram.
На фото дівчина позувала в кімнаті перед величезним вікном на всю стіну. На ній був стильний наряд від відомого бренду. Так, Євдокименко позувала в чорному брючному костюмі, залишивши його піджак розстебнутим. Можна було помітити, що під ним у дівчини тільки чорний ліф у вигляді дуже короткого топа.
Соня направила свій пронизливий погляд у вікно. Поруч з нею туди ж дивився крихітний песик.
"Налаштовані рішуче", - підписала знімок Євдокименко.
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На знімок тут же відреагували її найближчі люди. Так, батько моделі і єдиний син Ротару, Руслан Євдокименко, написав: «Дві бусинки», а брат Соні, Анатолій, залишив під постом сестри сердечко.
Шанувальники дівчини також не змогли пройти повз.
"Любо!", "Як кличете песика?", "Ти Моя Богиня захоплююся тобою», "Вау", "вогонь", - пишуть люди.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару зняла светр і хвалилася тонкою талією в рожевому топіку.
Як повідомляла Politeka, щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках.
Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару зачарувала стильним образом в брючному костюмі.