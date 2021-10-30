Відомий український гуморист, зірка шоу "Квартал-95" Юрій Ткач відправився з сім'єю на прогулянку в ліс, не забувши потішити своїх фанатів.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram, за яким стежить 1,6 мільйонів фоловерів, Юрій розмістив нове фото щасливої родини.
Актор з коханою дружиною тримають дочку на руках, як ніби збираються запустити. Дівчинка при цьому скорчила незадоволену гримасу.
"Ходили в ліс, запускали Лізі", - жартівливо підписав фото артист.
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У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією Ткача. Шанувальники помітили, що на фото не видно другої половини дівчинки.
У той же час інші порадили гумористу подумати над поповненням в родині.
"У вас що Хеллоуїн??? Де друга половина дитини???",
"Ви круті",
"Чудесний",
"Будьте здорові і щасливі",
"Ви такі класні, народите ще таку", - пишуть в мережі.
Потрібно сказати, що Юрій Ткач дуже багато часу приділяє своїй родині. Дружину і дочку він часто бере з собою на зйомки.
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