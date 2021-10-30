Відомий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав новий стильний образ з окулярами і натякнув на прийдешні цікаві події у своєму житті.

Як пише Politeka.net, Яма поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У публікації танцюрист показав нові фото, на яких позував в ефектному образі.

Знімки були зроблені на знімальному майданчику «Танців з зірками». Наряд танцюриста відразу ж привертав до себе увагу. На ньому був стильний костюм з піджаком і жилетом, під який Яма надів водолазку. Наряд в смужку виділявся своїм глибоким винним відтінком.

Окремою родзинкою образу ями стали великі окуляри в чорній рамі. Зазвичай танцюрист їх не носить, тому можна припустити, що цей аксесуар він приміряв просто для краси.

"Я вас бачу. Наскрізь. Ох і тиждень чекає ... мрія...", - підписав знімки Яма.

Його шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Влад красунчик", "Я тебе теж", "Ого", "вогонь", - пишуть люди в коментарях.

Зазначимо, що Влад Яма – відомий український хореограф. Він прославився своєю участю на шоу» Танці з зірками", після чого став суддею цього проекту. Також зараз Яма веде шоу»Твій день".

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Яма збентежив Зарицьку, заговоривши про її "роман" з партнером.

Як повідомляла Politeka, Влада Яма з "Танців з зірками" здивував строгим чином, в мережі не стрималися.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" довів українців до сліз, показавши стосунки своїх батьків.