Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася на проблеми зі сном через неспокійного маленького сина.

Як пише Politeka.net, 27-річна блогер і, за сумісництвом, концертний директор Павлика Катерина Репяхова розповіла про те, як непросто буває виховувати маленьку дитину. Як відомо, цього літа у них з 55-річним співаком народився син, якого назвали Михайло. Катерина часто розповідає про нього у своєму блозі.

Цього ранку дівчина поділилася серією сторіз, в яких розповіла, що майже всю ніч вони не спали через Сина.

"Міша не спить з 2х годин ночі ... Просто гуляє...ледве жива ... не можу встати з ліжка...Міша майже так і не спав. Нещодавно чоловік його заколисав", - розповіла Репяхова.

Потім вона показала відео з сином, на якому намагалася з'ясувати у малюка, чому він не спав.

"Тато приніс головного героя цієї ночі. Ми намагаємося з'ясувати, що у нас: регрес сну або переплутав день з ніччю. Синку, розкажи!",- звернулася Катерина до дитини, якого явно зацікавила камера.

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