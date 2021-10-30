Відома українська ведуча Маша Єфросиніна показала легкий романтичний образ, в якому проводить час серед пальм під час свого відпочинку на Мальдівах.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У публікації Єфросиніна вирішила показати шанувальникам, який стиль одягу віддає перевагу на відпочинку.

Як відомо, зараз Маша насолоджується спекою і сонцем на Мальдівах в компанії свого чоловіка і сина. На новому фото ведуча впевнено крокувала по доріжці, прокладеній прямо в густих заростях, що нагадують справжні джунглі.

Для такої прогулянки Єфросиніна вибрала зручний, але в той же час ефектний і жіночний образ. На ній було синє пляжне плаття з напівпрозорої тканини, яка розліталася при ходьбі. Вільний фасон і глибоке декольте вбрання робили образ ведучої розслабленим і романтичним.

"Острівний street style", - підписала фото Маша.

Шанувальники ведучої тут же почали коментувати пост.

"Атмосферненько", "красуня", "зірка", "Милий ангел красивий", "а ось і декольте", "Вам відпочинок до лиця", "Маша, автор фото круто відобразив твій стан ЩАСТЯ! Це круто", - пишуть люди.

Нагадаємо, Єфросиніна в латексній сукні вразила видом на шоу "Маскарад".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна спробувала влаштувати романтику з чоловіком і поскаржилася на результат.

Також Politeka писала, що побачення Єфросиніної з коханим ледь не закінчилося трагедією.