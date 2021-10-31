Зірка студії "Квартал 95" Олександр Пікалов, який розлучився зі своєю дружиною Іриною після 18 років шлюбу, показав кадри з сином Михайлом.

Як пише Politeka.net, кадрами Пікалов поділився зі своїми фоловерами на сторінці в Instagram, де також дав пораду батькам. (Щоб подивитися відео-проскролте вниз)

"Лайфхак для недолугих батьків. Якщо ви не встигали водити свого сина в сад, потім взагалі не водили сина в школу, тобто місця, куди можна привести. Мій син в тату-салоні", - сказав Пікалов.

Нагадаємо, нещодавно артист обмовився, що розлучився зі своєю дружиною.

Олександр та Ірина познайомилися ще в юності, коли Ірина, будучи дев'ятикласницею, прийшла в студентський театр мініатюр «Безпритульник», яким тоді керував Олександр. Відносини між ними зав'язалися пізніше: за Іриною доглядав друг Олександра, який одного разу попросив приятеля сходити замість нього на побачення.

Пара зіграла весілля в 2003 році, коли артисти «Квартал 95» перебралися з Кривого Рогу до Києва.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" таємно розлучився після 18 років шлюбу: "У мене ж був будинок..."

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