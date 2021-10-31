З нагоди дня автомобіліста, який в Україні відзначають 31 Жовтня, актриси «Дизель шоу» Вікторія Булітко, Яна Глущенко та Юлія Мотрук розповіли, як вчилися водити машину.

Як передає Politeka.net, про це написали на сторінці «Дизель Студіо» в Інстаграм.

"Це було дуже страшно": актриси "Дизель Студіо» розповіли, як вчилися водити машину😎 сиве волосся, пробиті колеса і... танці за кермом – Вікторія Булітко @bulitka, Яна Глущенко @yamo4ka і Юлія Мотрук @motrya_mo поділилися своїми історіями водіння автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Так, наприклад, Вікторія Булітко, яка виросла в родині автомобілістів, вибрала для себе в автошколі авто з механічною коробкою передач.

"Це був Жигуль, який до мене прожив величезне життя. Я могла сміливо стихнути по дорозі, і в якийсь момент це вже стало нормою. Нервово було дуже. Перші сиве волосся я отримала за кермом «Жигуля»», - розповіла артистка.

А ось яні Глущенко довелося освоїти водіння заради ролі в кіно, і вона це зробила.

«У мене було всього 2 дні, щоб навчитися хоч якось їздити. Я попросила свого друга, він зважився пожертвувати своєю машиною. Ми вчилися на спеціальному закритому майданчику. Це було дуже страшно. Але мені шалено сподобалося. До того моменту я взагалі не хотіла ні купувати машину, ні вчитися водити її. Але потім це стало моєю метою", - розповіла артистка.

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