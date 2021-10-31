Заслужена і народна артистка України, 55-річна Ольга Сумська похвалилася новою зачіскою, вразивши свіжим і квітучим виглядом - образ припав зірці до лиця.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Сумської з'явилося відео, зняте в салоні краси. Актриса вирішила освіжити не тільки зачіску, але і колір волосся. Як відомо, з молодих років Сумська фарбує волосся. Її знають, як одну з найефектніших блондинок українського шоу-бізнесу.

На відео актриса продемонструвала нову стрижку, яка їй дуже сподобалася. Перукар прибрала довжину, а також пофарбувала зірці волосся. Актриса стала хвалити і дякувати майстру.

"Скинула кілька років", - зазначила задоволена артистка.

Варто відзначити, що на відео Сумська і правда стала виглядати молодше. Вона красувалася перед камерою, зачаровуючи своїх шанувальників.

Нова зачіска так сподобалася Сумській, що вона продовжила фотографувати себе далі, явно милуючись своїм новим образом.

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