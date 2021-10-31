Дружина героя десятого сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун розповіла про проблеми зі здоров'ям, які впливають на її зовнішність.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Хлистун часто спілкується зі своїми шанувальниками. Дівчина відповідає на питання про чоловіка, маленьку доньку і свою модельну кар'єру.

На свіжому відео Даша вирішила відповісти численним прихильницям, які говорять їй про темні кола під очима.

"Ой, як багато у мене коментарів з приводу того, що у мене темні кола під очима. Дорогі мої, кола чорні під очима у мене були завжди, тому що у мене хронічний пієлонефрит. А ще ця дитина прокидається о шостій ранку. І я не висипаюся", - заявила Хлистун.

Відзначимо, що пієлонефрит - запальне захворювання нирок, що протікає в гострій або хронічній формі.

Як відомо, Макс Михайлюк і Даша Хлистун стали зустрічатися незабаром після закінчення проекту «Холостяк». Вже через місяць дівчина завагітніла.

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