Ведуча програми "Ранок з Україною", актриса Лілія Ребрик несподівано засвітилася у весільному салоні, примірявши неймовірної краси сукню.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 40-річна артистка розповіла, що зустрілася зі своєю подружкою-дизайнером, яка привела її в свій весільний салон. Ребрик показала шанувальникам красиві сукні, які її підкорили, а потім захотіла приміряти одне з них, незважаючи на те, що сама давно заміжня.

Ребрик обрала сукню з вирізом на спині і довгим шлейфом. Вона вигідно підкреслила свою точену фігурку, вставши перед дзеркалом. Сукня зробила акцент на округлих стегнах зірки.

Як відомо, з 2011 року Лілія одружена з хореографом і танцюристом Андрієм Диким, в парі з яким танцювала в шоу «Танці з зірками». Парочка не змогла стримати своїх почуттів, почавши зустрічатися після закінчення проекту. Сьогодні Ребрик і Дикий виховують двох прекрасних дочок.

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