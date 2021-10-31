Відомий актор і телеведучий Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим шоу "Танці з зірками", показав стильний костюм для нового ефіру.

Як повідомляє Politeka.net, Юрій Горбунов завжди одягнений з голочки. В одному з інтерв'ю він розповідав, що в його гардеробі дуже багато дорогих стильних костюмів, які він підбирає для своєї роботи. Крім роботи на телебаченні Горбунов також веде приватні заходи, знімається в кіно і виступає в якості продюсера.

На свіжому фото, яке з'явилося у Горбунова в Instagram, він позував в білосніжній сорочці і стильному піджаку. Родзинкою образу стала красива брошка і хусточка. Горбунов не зміг стримати емоцій і щиро посміхався, позуючи на тлі банера шоу «Танці з зірками».

"Ви готові? Ми починаємо "Танці з зірками", - підписав фото телеведучий.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Чекаємо", "Який представницький", «одягнений як з голочки», «Круто», "чекаю з нетерпінням", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Горбунов в оточенні дітей похвалився їхніми талантами:"майбутні Довженки".

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як провів час з дітьми: "приклад для багатьох".

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