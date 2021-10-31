Відомий актор і телеведучий Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим шоу "Танці з зірками", показав стильний костюм для нового ефіру.
Як повідомляє Politeka.net, Юрій Горбунов завжди одягнений з голочки. В одному з інтерв'ю він розповідав, що в його гардеробі дуже багато дорогих стильних костюмів, які він підбирає для своєї роботи. Крім роботи на телебаченні Горбунов також веде приватні заходи, знімається в кіно і виступає в якості продюсера.
На свіжому фото, яке з'явилося у Горбунова в Instagram, він позував в білосніжній сорочці і стильному піджаку. Родзинкою образу стала красива брошка і хусточка. Горбунов не зміг стримати емоцій і щиро посміхався, позуючи на тлі банера шоу «Танці з зірками».
"Ви готові? Ми починаємо "Танці з зірками", - підписав фото телеведучий.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
Раптово обірвалося життя красуні-актриси, подробиці трагедії: "Вночі у неї стався..."
Після вильоту з "Холостячки" Свечкоренко розповів, яка Злата насправді: "Якщо їй щось не подобалося..."
Дружина ведучого "Україна має талант" Решетника поділилася неприємною звісткою: "Я не розумію..."
Українців чекають нові обмеження з 1 листопада: що під забороною
У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.
"Чекаємо", "Який представницький", «одягнений як з голочки», «Круто», "чекаю з нетерпінням", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Горбунов в оточенні дітей похвалився їхніми талантами:"майбутні Довженки".
Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як провів час з дітьми: "приклад для багатьох".
Також Politeka писала, що Горбунов показав сина на прогулянці: «тато молодець».