Дружина героя десятого сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, вирішила висловитися з приводу свого схуднення і розповіла секрети краси, які допомогли їй швидко прийти у форму.

Як відомо, за час вагітності молода модель набрала 25 кг, проте досить швидко їх скинула. Причому сама не помітила, як це сталося і як багато часу зайняло.

Користувачів Мережі все ще вражає, як дівчині вдалося привести себе в ідеальну форму, тому вони часто запитують в Instagram Дашу про це. Хлистун цього разу відповіла на звичні теми, що стосуються її краси:

"Через скільки ви почали займатися спортом після кесерева?» - запитали у дівчини. Вона помітила, що через два місяці.

"За півроку-25 кг, в чому секрет?"- запитує інший користувач. Даша розкрила свій успіх:»правильне харчування і спорт, не їсти після шести, не їсти борошняне".

Також на свіжому відео Даша вирішила відповісти численним прихильницям, які говорять їй про темні кола під очима.

"Ой, як багато у мене коментарів з приводу того, що у мене темні кола під очима. Дорогі мої, кола чорні під очима у мене були завжди, тому що у мене хронічний пієлонефрит. А ще ця дитина прокидається о шостій ранку. І я не висипаюся", - заявила Хлистун.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк закотив вечірку на березі Дніпра: "я найщасливіший".

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